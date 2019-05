C'est l'association Anorexie Boulimie Ensemble qui a organisé cet événement riche en informations et en témoignages, dans le cadre de la Journée mondiale des Trouble des conduites alimentaires (TCA).





La journée de sensibilisation et d’information sur les troubles du comportement alimentaire organisée par l’association Anorexie Boulimie ensemble est ambitieuse. Durant cette journée du dimanche 2 juin, des professeurs et médecins français et belges vont venir partager leur expertise et leur approche d’une maladie mentale qui enferme, isole le patient et désarçonne les proches.

Ainsi parmi les intervenants, on pourra entendre le professeur Sahuc, diététicien libéral à Nîmes et attaché au CHRU Lapeyronnie à Montpellier, diplômé en philosophie mention éthique médicale et hospitalière. Sa conférence : “Le corps dans tous ses états”. L’après-midi, le docteur Fuchs, médecin psychiatre au CHC St Joseph de Liège, s’adressera à tous les publics en mettant en avant les vérités et les préjugés sur les TCA (voir par ailleurs).

Les deux sessions de conférence seront suivies d’une représentation de danse contemporaine. “Afin de rassembler des fonds pour l’organisation de nos ateliers, groupes de paroles, permanences téléphoniques et autres activités dans le cadre du soutien que nous voulons apporter aux malades et à leur entourage, nous organisons un mini-festival de danse contemporaine. Les bénéfices des entrées du festival serviront aux missions que nous nous sommes données”, explique la présidente de l’asbl Nathalie Decoo.

>> A partir de 10h, à l’Acte 3 à Braine l’Alleud. Tout le programme est sur le site https://www.anorexie-boulimie.be/agenda/