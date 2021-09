Elle sera accessible en vente libre, sous forme de complément alimentaire dès 2022.

Le marché des compléments alimentaires connaît une véritable explosion ces dernières années. En 2015, les Belges avaient dépensé pour pas moins de 382 millions d’euros en vitamines, minéraux et autres compléments pour améliorer leur santé en luttant, entre autres, contre la fatigue, le stress ou la déprime. En 2020, ce montant est passé à plus de 500 millions €.

Un nouveau complément pourrait faire exploser un peu plus le secteur dans les prochaines années : celui développé par une spin-off de l’UCLouvain et dont la commercialisation vient de recevoir l’aval de l’agence européenne de sécurité des aliments. Le produit, qui devrait être commercialisé dans le courant 2022, permet en effet de lutter contre le surpoids. Or, un Belge sur deux serait concerné par du surpoids. "Ce complément alimentaire n’est pas un remède miracle, tempère Patrice Cani, professeur à l’institut de recherche pharmaceutique de l’UCLouvain. Comme son nom l’indique, c’est un complément, pas un substitut. Il doit venir en complément d’un suivi thérapeutique, d’un suivi nutritionnel, d’un régime… mais ne doit en aucun cas les remplacer."

(...)