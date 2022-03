Ah ces écrans...!

“La lumière bleue des écrans et la vision de près usent nos yeux,” indique le Dr Yves Cohen, ophtalmologiste. Idem pour l’abus de sucre qui altère la multitude de petits vaisseaux qui les irriguent.

La bonne ordonnance. “Le régime méditerranéen (fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, huile d’olive, poisson…) semble idéal, indique Frédéric Michon, chercheur en ophtalmologie. Il cumule antioxydants variés (vitamines C et E, pigments…) et acides gras essentiels indispensables à l’intégrité des constituants de l’œil (cristallin, nerf optique…).”

Les aliments à privilégier. Les légumes à feuilles vert foncé. Les meilleures sources en lutéine et zéaxanthine : présents dans la rétine, ces deux pigments protègent les tissus oculaires et filtrent une partie de la lumière bleue. Les agrumes contiennent des flavonoïdes favorables à une bonne circulation sanguine. “Ils sont riches en vitamine C qui participe au bon agencement des fibres de collagène de la cornée, indispensable à sa transparence,” explique Frédéric Michon.

Yeux “secs”

Diminution des sécrétions produites par les glandes lacrymales. “Le port du masque accentue le problème en créant un reflux sur les yeux, c’est-à-dire que l’air expiré remonte et passe sur les yeux, ce qui les assèche”, souligne le Dr Yves Cohen.

La bonne ordonnance. “Il faut de bons apports en graisses polyinsaturées qui stimulent le métabolisme des glandes lacrymales”, insiste la Dr Petra Kunze, ophtalmologiste. Plusieurs études ont ainsi montré qu’une consommation accrue d’acides gras essentiels, notamment d’oméga-3, était associée à une réduction d’environ 30 % du risque de sécheresse oculaire. “Boire de l’eau, dormir, humidifier les pièces et cligner souvent des yeux constituent aussi des réflexes précieux.”

Les aliments à privilégier. Les poissons gras (maquereau, sardine, saumon…). Nos meilleures sources en oméga-3, notamment DHA, indispensables à l’entretien des membranes oculaires qui lubrifient les yeux secs en apportant les nutriments à l’œil et en en éliminant les déchets. Anti-inflammatoires, ils soulagent aussi les sensations de brûlure ou de picotements.

Le foie de morue. Il apporte de la vitamine D qui, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, pourrait améliorer le film lacrymal et réduire l’inflammation de la surface oculaire..

Yeux fatigués

Cette fatigue est souvent liée à une sursollicitation des muscles oculaires à regarder de près, et peut s’accompagner de maux de tête, difficultés de convergence…

La bonne ordonnance. “Il faut des apports suffisants en magnésium, indispensable à la contraction musculaire,” recommande le Dr Yves Cohen. “Il faut aussi accorder des pauses à ses yeux, idéalement 20 secondes toutes les 20 minutes, pour regarder à des distances plus éloignées,” recommande Frédéric Michon.

Les aliments à privilégier. La banane. “En plus du magnésium, elle est riche en potassium nécessaire au fonctionnement des cellules et muscles oculaires,” note le Dr Cohen. Elle apporte aussi des vitamines B qui contribuent au bon fonctionnement musculaire, et de la provitamine A, précurseur de la vitamine A essentielle à la protection des yeux.

Les oléagineux contiennent aussi du magnésium. “Et ils apportent des acides gras polyinsaturés qui lubrifient les cellules oculaires, ainsi que du sélénium et de la vitamine E, deux antioxydants,” indique la Dr Kunze.