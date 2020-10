Comme chaque année, le mois d’octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein et de nombreuses initiatives sont prises afin de sensibiliser les femmes sur cette maladie à cette occasion.

C’est chez la femme que le cancer du sein est le plus fréquent. Une femme sur neuf fera partie des 11 000 personnes qui ont un cancer du sein chaque année en moyenne en Belgique, d’après la Fondation contre le cancer. Elle développera sans doute sa maladie avant ses 75 ans et aura 90,5 % de chances de survivre dans les cinq ans qui suivront le diagnostic. Et rappelons également que l’homme n’est pas épargné, mais le cancer du sein chez lui reste une maladie rare. En 2018, 104 cas ont été dénombrés en Belgique.

Toutefois, même si ces chiffres restent encourageants, le cancer du sein reste un problème de santé majeur pour les femmes, il cause en effet le décès de 2 245 d’entre elles chaque année.