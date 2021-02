Beaucoup de propriétaires rechignent à faire vacciner leurs chiens et leurs chats.

La santé humaine n’est pas la seule à être menacée par les théories anti-vaccins qui gagnent en visibilité depuis plusieurs années. Selon une vétérinaire, les animaux de compagnie souffrent aussi de ce mouvement de défiance.

"C’est comme pour les gens ! De plus en plus de propriétaires d’animaux nous font part de leurs réticences à faire vacciner leurs animaux. Ils nous disent aussi que leurs enfants ne sont pas vaccinés et qu’ils ne voient pas pourquoi leurs animaux le seraient. Ils ne se rendent pas compte qu’en agissant comme ça, ils leur font courir des risques importants. Résultat, on se retrouve avec des propriétaires qui pleurent la mort de leur chat alors que celle-ci aurait pu être évitée", déplore Fabienne Bedet, présidente de la Savab (branche petits animaux de l’Union professionnelle vétérinaire).

(...)