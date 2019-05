Lorsque le patient a un IMC supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec comorbidités, il existe deux types de chirurgie bariatrique : la chirurgie restrictive pure (l’anneau gastrique et le gastric sleeve) et la chirurgie mixte restrictive et malabsortive (le by-pass gastrique et le duodénum switch). À la clinique du poids idéal, 80 % des opérations sont des by-pass gastriques et environ 20 % des sleeves.

(...)