Sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Les pieds sont indispensables à notre quotidien. On oublie pourtant d’en prendre soin. " Ils sont cachés toute la journée, cela n’aide pas ", reconnaît la podologue Annie de Maer. La spécialiste déplore ce manque d’attention. " On ne se rend pas compte mais tout notre poids est réparti sur nos deux pieds. Ils portent et supportent beaucoup de choses. " Alors que l’été approche, il n’est pas trop tard pour s’en occuper. Mais pas n’importe comment.

En activité depuis trois ans, Annie de Maer s’est " spécialisée dans les soins catastrophiques " , comme elle le décrit. " Au moins je m’amuse, je ne m’ennuie jamais ! " glisse-t-elle avec un sourire en coin. Depuis ses débuts, elle le constate, les gens ne sont pas assez informés sur les soins des pieds. " Ils ne savent pas que les podologues existent ! " s’indigne-t-elle.

Dans son plaisant cabinet aménagé au rez-de-chaussée de son domicile, situé dans l’ouest bruxellois, Annie de Maer a vu et entendu des choses pour le moins surprenantes. " Pour éliminer les (...)