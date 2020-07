Comment se protéger de la canicule sans faire circuler le virus dans les espaces clos ? On fait le point avec Jean-Luc Gala, spécialiste des maladies infectieuses.

Dans les espaces clos, les transports en commun et pour le travail en extérieur, il est obligatoire de conserver son masque malgré la chaleur. D’autant que selon les derniers chiffres communiqués par Sciensano, le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 370,6 par jour entre le 21 et le 27 juillet. Ce qui représente une augmentation de 62 % par rapport à la semaine précédente.

Mais entre difficultés respiratoires, irritation et démangeaison, il n’est pas toujours aisé d’allier le port du masque avec la hausse du mercure. Afin de trouver quelques pistes pour respecter à la fois les gestes barrière et les recommandations contre les fortes chaleurs, nous avons interrogé Jean-Luc Gala, professeur à l'UCLouvain et spécialiste des maladies infectieuses.