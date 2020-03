Deux hôpitaux bénéficieront du service: les collaborateurs de l’UZ Leuven et du CHU Brugmann pourront très bientôt passer leurs commandes en ligne. Ces courses seront livrées aux hôpitaux concernés via un réseau logistique distinct.

La grande distribution multiplie les initiatives pour permettre aux membres des hôpitaux débordés de faire leurs courses dans les meilleures conditions. Plusieurs soignants se sont déjà plaint de ne plus rien trouver dans les rayons après une longue et dure journée de labeur. Carrefour a ainsi annoncé que le personnel des hôpitaux bénéficie désormais de la possibilité de ne pas faire la file devant les grandes surfaces. L'accès leur est réservé en priorité, sur simple présentation de leur badge profesionnel.

À la demande et en étroite consultation avec deux grands hôpitaux belges, le CHU Brugmann et l'UZ Leuven, Colruyt Group annonce avoir mis au point une solution pour leur personnel hospitalier. Le groupe mettra à disposition le matériel logistique nécessaire à cette fin. "Nos 30 000 collaborateurs (de nos départements de production, du transport, des centres logistiques, des magasins, des services de soutien…) donnent le meilleur d'eux-mêmes depuis plusieurs semaines maintenant. Mais nous nous rendons compte que le marathon de notre secteur des soins de santé, dont le cœur du métier n’est autre que la vie des gens, est, et sera, beaucoup plus lourd", indique Marc Hofman, COO Retail Colruyt Group. "C'est pourquoi nous voulons soutenir le personnel hospitalier avec une solution sur mesure que nous développons pour eux. Ce faisant, nous voulons également assumer davantage notre responsabilité sociale en tant que distributeur."

L'organisation logistique sera mise en place via Solucious, le spécialiste de foodservice du groupe, qui fournit des produits alimentaires aux clients professionnels. Solucious proposera un site web avec une sélection de l'assortiment de Colruyt Group. Sur ce site Web, les collaborateurs de l'hôpital pourront passer leurs commandes quand cela leur conviendra. Ces commandes individuelles seront préparées et ensuite livrées de manière centralisée à l'hôpital où ils exercent. La date exacte de début, le lieu et les heures de livraison ainsi que toutes les autres dispositions pratiques sont convenues avec les services logistiques des hôpitaux.

"Une telle organisation demande du temps : les hôpitaux qui collaborent au projet ne peuvent la déployer que progressivement. La priorité sera d’abord donnée aux membres du personnel qui se trouvent en première ligne."

L’UZ Leuven et le CHU Brugmann se chargent de la communication à l’interne.

Du côté de Carrefour et Delhaize, on prend aussi de nouvelles dispositions pour venir en aide aux membres du personnel hospitalier. Ces derniers peuvent, sur présentation de leur badge, éviter les files et pénétrer en premier dans les magasins. La mesure est étendue aux policiers chez Delhaize. Ces deux enseignes ont aussi décidé de limiter l'accès à leurs grandes surfaces à 1 client par 15 mètres carrés. Plexiglass, mesures de distances, gels, et autres dispositions prises précédemment ont aussi été renforcées. De même, les barrières des parkings resteront ouvertes pour éviter la manipulation des tickets et risques de contamination. En caisse, plus aucun bon de réduction n'est accepté, pour les mêmes raisons. Les caissières désinfectent en permanence leurs caisses et tapis roulant. Les clients ne sont autorisés à y déposer leurs marchandises qu'une fois que le client précédent a payé ses achats et quitte la zone de caisses. Si quelques récalcitrants tentent encore de braver les mesures, ils sont rapidement rappelés à l'ordre par le personnel et les autres clients.