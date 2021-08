Selon une statistique du département Santé publique France, quelque 700 000 personnes ont déjà réussi à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique ? Bravo à eux mais, désormais, il convient pour ceux-là de passer à l’étape suivante : ranger sa vapoteuse dans un tiroir. Vous êtes peut-être vous aussi dans ce cas de figure. Soyez rassuré, cette seconde étape sera moins compliquée que de se sevrer du tabac. “Il est rare d’avoir à consulter un tabacologue pour se sevrer de la vape”, assure le Dr Valentine Delaunay, tabacologue.

Guetter le bon moment. “Il n’y a aucune urgence à arrêter sa cigarette électronique,dit le Dr Anne-Marie Ruppert, tabacologue à l’hôpital Tenon de Paris. Il vaut mieux prendre son temps pour ne pas se mettre en difficulté et risquer de retomber dans le tabac.” Avant de se lancer, il faut s’assurer d’être bien stabilisé dans cette nouvelle vie sans cigarette. Le Dr Delaunay conseille de laisser passer tranquillement trois à six mois sans tabac, avant d’envisager d’arrêter la vape. Il n’y a pas de risque particulier pour la santé. À ce jour, les données scientifiques n’ont pas montré de toxicité à long terme avec la cigarette électronique. Néanmoins, les organismes qui font autorité en la matière jouent la prudence et recommandent de ne pas continuer à vapoter plus de douze mois après l’arrêt du tabac.

Une fois que votre décision est prise, restez à l’écoute de votre corps. C’est lui qui donnera le signal. “Quand vous commencez à oublier votre vapoteuse au travail ou dans la voiture, vous allez sentir que vous n’en avez plus autant besoin, que vous gagnez en liberté”, constate le Dr Delaunay.

Vos sensations au niveau de la gorge seront, également différentes. “À un moment, vous allez sentir que la fumée de la vape dans la gorge est trop forte : elle est irritante et donne envie de tousser. C’est le signe que la dose de nicotine que vous prenez est trop importante. Vous pouvez commencer à la diminuer”, ajoute la tabacologue.

Baisser par paliers. La marche à suivre est simple : il suffit de diminuer progressivement les doses de nicotine inhalées. Le Dr Delaunay recommande de “réduire de deux à trois milligrammes tous les trois à quatre mois.” Si le besoin de nicotine se fait de nouveau sentir, on remonte au palier supérieur pendant quelques semaines, avant de tenter une nouvelle réduction. “Pas besoin de se bousculer. Les derniers milligrammes de nicotine sont, parfois, les plus difficiles à diminuer.” Certains vapoteurs ont recours, en parallèle, à des substituts nicotiniques (patches…). Là aussi, la réduction doit être très progressive.

Changer d’arôme. À force de diminuer les doses, vous allez finir par vapoter sans nicotine. Pour franchir la dernière étape, vous pouvez essayer de modifier l’arôme de votre e-liquide, en évitant si possible le goût tabac. Plus de 7 000 arômes différents sont disponibles. Cependant, les liquides à base de cannelle sont déconseillés en cas d’asthme ou de bronchite chronique. Une étude a montré en 2018 qu’ils contiennent une substance (le cinnamaldéhyde) potentiellement irritante pour les bronches.