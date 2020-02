Plus claire, elle est aussi plus durable, quitte à bannir les bananes et les avocats.

La nouvelle pyramide alimentaire guidant les diététiciens et autres professionnels de la santé, mais aussi les consommateurs, a intégré une dimension plus actuelle, faisant place à davantage de durabilité. Résultat ? Certains fruits et légumes, comme la banane ou l’avocat, en sont désormais sortis. De même, la bouteille d’eau en plastique laisse place à une gourde.

Parmi les changements notoires, on observe aussi de nouvelles terminologies, apportant plus de clarté aux quantités et types d’aliments à consommer pour un régime mieux équilibré. Petit tour d’horizon des nouveautés.