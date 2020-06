Comme chaque été, le moustique tigre fait son retour en Europe. Présent dans une soixantaine de départements de France cette année et aux portes de la Belgique, cet insecte suscite l’inquiétude car il est porteur de plusieurs virus dangereux pour l’humain, comme le Chikungunya, le Zika et la dengue.

Raisons pour lesquelles il faut particulièrement être prudent pour éviter ses piqûres. Parmi les recommandations de l'Agence régionale de santé (ARS), comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus: bien entretenir son jardin, faire attention aux eaux stagnantes et faire usage, quand c'est possible, de la climatisation.