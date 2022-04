Il existe pourtant des solutions pour en venir à bout. D’abord trouver la cause…

À cause de ce que l’on a mangé. Ail, oignon, échalote, alcool, café, et même les cigarettes sont des causes d’halitose. “Notre bouche contient des bactéries amies ou ennemies. Lorsqu’elles se dégradent en présence de certains aliments, elles libèrent des composés sulfurés volatils, responsables des mauvaises odeurs,” explique la Dr Sandy Cohen. Des repas trop lourds peuvent également fatiguer le foie qui aura de plus en plus de mal à jouer son rôle de filtre.

Les solutions. Si l’on ne peut pas se brosser les dents, avaler une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée rééquilibrera la flore bactérienne buccale et neutralisera la mauvaise haleine. Les comprimés, sprays et bains de bouches cosmétiques vendus en pharmacies ne feront, eux, que masquer la mauvaise odeur de façon temporaire et risquent même d’assécher la bouche. Mieux vaut boire beaucoup (eau, tisane de menthe ou thé vert qui a la capacité de neutraliser les composés malodorants) ou mâcher du chewing-gum qui, outre son effet fraîcheur, fait produire de la salive.

À cause d’un problème bucco-dentaire. Dans près de 80 % des cas, la mauvaise haleine vient d’un problème dentaire ou buccal : caries, plombages ou amalgames trop anciens, maladies parodontales, déchaussements dentaires, abcès, problèmes de gencives, infections situées sous une couronne.

La solution. Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse reste la base, avec un brossage minutieux, au moins deux fois par jour pendant deux minutes, et le passage de fil dentaire ou de brossettes interdentaires. Les bains de bouche antiseptiques peuvent compléter le brossage mais ne doivent pas être utilisés de manière continue. “Ils peuvent à la longue détruire les bonnes bactéries, et devenir contre-productifs.” Si l’halitose persiste, on consulte son dentiste.

Parce que la langue est infectée. La langue peut être colonisée par des bactéries (qui peuvent se nicher vers les amygdales) ou couverte de champignons.

La solution. Le gratte-langue vendu en pharmacie est efficace. Simple d’utilisation, on l’utilise de l’arrière vers l’avant après le brossage. En cas de champignon, le dentiste peut le détecter et prescrire un médicament antifongique.

Parce qu’on ne produit pas assez de salive. La salive débarrasse la bouche des bactéries malodorantes. Avec l’âge, la bouche a tendance à se dessécher. Des médicaments entraînent aussi une diminution du flux salivaire : antidépresseurs et anxiolytiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, antihypertenseurs…

La solution. Boire beaucoup d’eau par gorgées régulières. Penser aussi aux chewing-gums sans sucre.

À cause d’un problème ORL. La sinusite chronique produit du pus qui va s’écouler dans l’arrière du nez vers la bouche et produire une odeur désagréable. Les amygdales peuvent elles aussi abriter des germes qui fermentent et donnent une substance blanchâtre appelée caseum.

La solution. Aller voir un ORL : seul un spécialiste peut vérifier la présence de l’infection avant de décider d’une intervention chirurgicale.

Parce qu’on souffre d’acidité gastrique. Le reflux gastro-œsophagien peut produire des gaz nauséabonds.

La solution. Une prescription de comprimés anti-reflux. Si le problème persiste, une gastroscopie peut révéler la présence de la bactérie Helicobacter pylori. Seul un traitement antibiotique permet de s’en débarrasser.