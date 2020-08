La prise en charge repose sur les anti-inflammatoires. Mais le but est de prendre le moins de médicaments possible.

La cortisone inhalée reste le médicament que la plupart des asthmatiques doivent prendre 2 fois par jour. Elle tapisse les parois des bronches, limite leur gonflement et réduit l’inflammation à l’origine de la toux et de l’essoufflement. Le médicament agit de façon progressive et durable. La dose prescrite dépend de la sévérité de l’asthme.



