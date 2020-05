Cette question liée à la fin de l’épidémie est primordiale mais relativement floue concernant ce virus.

Normalement, une épidémie prend fin par l’acquisition d’une immunité "grégaire" ou " collective", c’est l’option une mais qui semble être la moins évidente pour le Covid-19. Le nombre de personnes immunisées requis pour qu’elle soit "grégaire" dépend du degré de contagion. On appelle ce nombre le nombre Ro. Pour le SARS-CoV-2, ce nombre est estimé par les experts entre 60 et 70 % de la population. Mais actuellement, seuls entre 9 et 10 % des Belges sont immunisés contre le coronavirus. "Si tout le monde a été exposé, l’immunité est là mais on ne peut pas compter sur cette option. En effet, avant d’atteindre ce taux de 10 %, 8 000 personnes sont décédées, imaginez si on atteignait les 60 à 70 % de la population, ce n’est pas une politique de santé publique. La meilleure stratégie consiste à limiter la transmission au maximum tout en fonctionnant progressivement au niveau sociétal, dans un mode différent que l’habituel. Le traitement ou le vaccin seront les seules réponses qui mettront fin à l’épidémie".