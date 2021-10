La charge de la contraception est majoritairement féminine. Cela peut changer.

Soixante-neuf pour cent des femmes utilisent un moyen de contraception contre 34 % des hommes et, parmi eux, 60 % utilisent un préservatif. Ce sont les chiffres de la dernière enquête Solidaris sur le sujet et ils mettent en lumière un fait notable : la charge mentale, financière et physiologique de la contraception pèse très majoritairement sur les femmes.

Pourtant, des solutions existent concernant les hommes (on en parlait il y a peu : voir l’article du 25 juin à propos de la contraception masculine sur DH.be) et 40 % des hommes se disent prêts à utiliser une des méthodes contraceptives masculines autres que le préservatif si celles-ci venaient à être commercialisées.

Mais le manque d’investissement et d’intérêt de la part du milieu pharmaceutique est un frein aux solutions alternatives visant le public masculin. La faute " aux bénéfices du statu quo, à la rentabilité du marché actuel et à la norme contraceptive actuelle basée sur la responsabilité de la femme ", ont mis en avant Joëlle Kapompole et Fatima Ahallouch lors de la commission Santé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

(...)