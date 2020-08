Interrogé par Belga, M. Maron a confirmé lundi l'information diffusée dans ce sens par la plate-forme multimedia flamande Bruzz. Selon lui, même si l'on est loin de la situation à laquelle les maisons de repos ont été confrontées en mars et avril (plus d'équipements, plus de tests pratiqués,...), il importe d'agir anticipativement dans ces établissements qui se sont révélés être le point faible de la lutte contre la pandémie.

"J'ai donc demandé à l'administration de travailler sur un testing généralisé sans attendre le fédéral. Une réunion de travail aura lieu demain à cet effet", a expliqué le ministre.

Selon Alain Maron, dans chaque maison de repos de la capitale, le personnel sera testé au même moment (sur un ou deux jours). L'ensemble de l'opération sera menée sur maximum quelques semaines.

Si un membre du personnel est testé positif, l'ensemble des résidents seront testés à leur tour. "Même si le virus ne circulera sans doute pas comme auparavant, nous devons aussi rassurer le personnel", a-t-il souligné.