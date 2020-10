Si on sait que le coronavirus peut se transmettre lorsque vous touchez des surfaces contaminées, on ne sait toujours pas exactement dans quelles proportions. Même s'il est établi que le virus se propage principalement via des gouttelettes, des études récentes montrent qu'il peut survivre pendant plusieurs jours sur certaines surfaces. Il reste donc important d'être particulièrement prudent, en se lavant régulièrement les mains.

Plusieurs objets sont d'ailleurs des vecteurs de propagation importants, comme le précise le Business Insider. On parle ici des smartphones, des clés, des distributeurs de billets, de l'agent liquide ou des poignées de porte. De quoi redoubler d'attention lorsque vous entrez en contact avec ce type de surfaces...