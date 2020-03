Alors que le coronavirus se propage en Europe, les mesures prises pour endiguer l'épidémie se multiplient. Que ce soit en Belgique, en France ou au Royaume-Uni, les autorités ont fait part de quelques gestes simples à adopter pour éviter de contracter la maladie. Utiliser des mouchoirs en papier, tousser dans son coude, se laver les mains, éviter de se toucher le visage: autant de recommandations qui peuvent faire la différence, selon les spécialistes. Un cliché, qui circule sur les réseaux sociaux, vient confirmer l'utilité d'une de ces mesures. Sur l'image, notamment partagée par l'actrice Kristen Bell, on peut apercevoir six photos prise avec une lumière noire d'une même main: avant le lavage, après un rinçage, après six secondes sous l'eau sans savon, après six secondes sous l'eau avec du savon, après 15 secondes sous l'eau avec du savon, après 30 secondes sous l'eau avec du savon.Le résultat parle de lui-même: la différence entre les diverses façons de se laver les mains est énorme. Le cliché a été abondamment liké sur les réseaux sociaux à un moment où la propagation du Covid-19 inquiète.L'expérience a été permise grâce à Glo-Germ, comme le révèle le journal Business Insider. Il s'agit d'une solution minérale qui s'accroche aux germes et n'est visible que sous des lampes UV.