Dans un train

Le système de filtration de l’air n’est pas de très haute efficacité. "Il retient les grosses gouttelettes mais pas les fines. L’air soufflé qui circule dans les wagons peut donc disperser des petites particules virales en suspension", explique le Dr Fabien Squinazi.

Dans un avion

"L’air est épuré par des filtres de très haute efficacité (HEPA) qui arrêtent les particules virales", dit le spécialiste. Il reste toutefois possible d’être contaminé dans un avion non pas à cause de l’air ventilé, mais en raison de la proximité avec un passager porteur du virus ou d’un contact avec une surface souillée, les mains restant un mode de transmission important du virus.

Dans le bus ou le métro

Le risque de transmission est faible selon le Dr Squinazi, car l’air pris à l’extérieur est renouvelé naturellement grâce à l’ouverture fréquente des portes. " Cet apport d’air neuf dilue les polluants et les germes à l’intérieur du bus ou du métro, et les particules virales émises par un passager contagieux seront plus facilement éliminées." Si on peut ouvrir les fenêtres, c’est encore mieux.

Dans un grand magasin

Les installations collectives modernes sont munies d’une centrale de traitement d’air qui ne mélange pas l’air neuf qu’elle souffle dans les locaux et l’air soufflé qu’elle récupère. Elle ne favorise donc pas la transmission des particules virales si elle est bien entretenue et parfaitement étanche entre les deux circuits d’air.

Chez soi

Un climatiseur individuel brasse l’air dans la pièce, il ne le renouvelle pas. Il va donc mélanger les virus à l’air de la pièce puis les remettre en circulation. "Un climatiseur peut projeter à plus grande distance les gouttelettes émises par la respiration, la parole, la toux ou les éternuements. Il faut donc éviter les flux d’air dirigés vers le visage ", dit le Dr Squinazi.

Au travail

Si la climatisation est collective, elle ne propage pas les microbes dans l’air de la pièce. Mais si l’installation est individuelle, elle favorise le brassage des particules virales dans l’air.

Notre conseil

Dans le train et l’avion, cumulez les mesures barrières : portez un masque, respectez la distanciation physique et frictionnez-vous les mains aussi souvent que nécessaire avec du gel hydro­alcoolique.