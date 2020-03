L'honoraire pour les consultations téléphoniques effectuées par les médecins en lien avec le coronavirus s'élève à 20 euros, indique dans un communiqué l'Absym, citant une décision du comité de l'assurance de l'Inami.

Il n'y a pas d'intervention personnelle du patient, précise le communiqué. "À la demande de l'Absym, le comité de l'assurance a donné son feu vert ce matin pour deux nouveaux numéros de nomenclature qui peuvent être attestés en tiers-payant par tous les médecins durant la crise liée au coronavirus", se réjouit l'Association belge des syndicats médicaux. Un honoraire adapté sans remboursement pour une téléconsultation n'était en effet pas encore prévu dans la nomenclature.

"La crise liée au coronavirus a dû résoudre ce problème de toute urgence parce que l'identification des patients COVID-19 selon toutes les directives scientifiques se fait de préférence via un triage téléphonique", souligne l'Absym.

Concrètement, les deux nouveaux codes sont 101990 et 101135 et concernent respectivement l'avis en vue du triage COVID-19 et l'avis en vue de la continuité des soins liées au COVID-19.

Cette nouvelle nomenclature entrera en vigueur rétroactivement au 14 mars.