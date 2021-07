Le vaccin de l'entreprise Janssen (Johnson & Johnson) est moins efficace contre le variant Delta du coronavirus, selon les résultats préliminaires d'une étude publiée et citée notamment dans le New York Times.

Ce vaccin, aussi administré en Belgique et qui ne nécessite qu'une dose, génère relativement peu d'anticorps contre le variant Delta. Les chercheurs de l'université de New York concluent qu'il produit environ cinq fois moins des anticorps qui protègent contre cette mutation du virus.

"Nous ne voulons pas décourager les gens de bénéficier du vaccin Janssen, mais nous espérons qu'à l'avenir, il sera possible d'obtenir une deuxième injection, soit par Janssen lui-même, soit par Pfizer ou Moderna", a déclaré au New York Times le virologue Nathaniel Landau de l'université de New York, qui a dirigé l'étude.

Les vaccins Pfizer et Moderna, qui nécessitent deux doses, produisent aussi selon l'étude relativement moins d'anticorps contre le variant Delta, mais cet écart serait moindre que pour le vaccin Janssen.

Les autorités sanitaires américaines ont signalé mardi que 83% des nouveaux cas de coronavirus aux USA sont attribués au variant Delta. En début du mois, cette proportion n'était encore que de 50%.

En Belgique, le variant Delta représentait 66% des contaminations au coronavirus mi-juillet.