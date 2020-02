L'épidémie de grippe circule depuis plus de trois semaines en Belgique, mais le coronavirus se rapproche également de nos frontières, après avoir fait une quatrième victime en Italie.

Face à ces infections, le port du masque est-il efficace ? Et quels sont les différents types de masques et à quoi servent-ils ? Dans quelles circonstances les porter, alors que certains pays où le virus ne circule pas ont pris certaines mesures plus strictes qu’en Belgique ?

Des questions auxquelles a répondu Marc Wathelet, docteur en sciences, ayant dirigé pendant douze ans, aux États-Unis, une équipe de chercheurs travaillant sur les coronavirus.

(...)