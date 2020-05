Au cours de leur conférence de presse, le SPF Santé publique et le centre de crise ont expliqué pourquoi il était important de baisser la planche de la toilette avant de tirer la chasse.

"On sait que le virus peut aussi se trouver dans le tube digestif et donc au niveau des excréments", a précisé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. "Au moment où on tire la chasse, on peut avoir un effet de bouillonnement qui peut mettre des particules en suspension."

L'infectiologue a encore insisté sur le fait de se laver les mains. "C'est fondamental", a-t-il souligné.