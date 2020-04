On le sait, l'utilisation de la chloroquine divise les médecins et les experts. Les différentes études se succèdent sur le sujet et alors que plusieurs patients témoignent de ses bienfaits, des pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. Mais quelle est la différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine ?

La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont deux molécules dérivées de la synthèse de la quinine, isolée par des pharmaciens français au début du XIXe siècle.

La chloroquine est une molécule souvent utilisée lors du traitement du paludisme. Notons tout de même que ce médicament est de moins en moins produit, comme le révélait Le Monde, puisque les mutations de la maladie du paludisme l'ont progressivement rendu résistante à ce traitement dans certaines régions. La molécule se retrouve dans la composition de la Nivaquine, un médicament commercialisé par le groupe Sanofi.

L'hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine. Très proche, la molécule est également commercialisée par Sanofi, sous le nom de Plaquenil. L'hydroxychloroquine provoquerait "moins d'effets indésirables" et serait "moins toxique" que la chloroquine, selon un cadre de l'industrie pharmaceutique. Elle serait donc un peu moins dangereuse.

L'hydroxychloroquine est l'un des quatre traitements qui seront testés durant l'essai clinique européen Discovery. Rappelons que différentes stratégies sont poursuivies en parallèle pour venir à bout du coronavirus, parmi lesquelles on peut distinguer trois axes principaux : les médicaments existants, la découverte d’anticorps capables de neutraliser le virus et les vaccins.