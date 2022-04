Les données montrent "une réponse immunitaire élevée" à la suite d'une injection supplémentaire, garantissent les deux firmes. Après l'administration d'une dose de rappel, le nombre d'anticorps contre le coronavirus serait multiplié par six. En ce qui concerne le variant Omicron, actuellement dominant dans le monde, ce nombre pourrait même être multiplié par 36. Le vaccin a par ailleurs été bien toléré et aucun nouvel effet secondaire n'a été constaté, selon les deux sociétés pharmaceutiques.

Ces résultats sont fondés sur une étude menée auprès de 140 enfants âgés de cinq à 11 ans ayant reçu une dose de rappel six mois après leur deuxième injection.

Pfizer et BioNTech prévoient de partager ces données avec l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA), et l'agence européenne des médicaments (EMA), afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché.

En Europe, les doses de rappel du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech peuvent actuellement être administrées aux adultes et aux enfants âgés de plus de 12 ans.