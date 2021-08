On le constate actuellement : le vaccin ralentit nettement la circulation du virus et protège contre les hospitalisations et décès. Mais plus la population non vaccinée est importante, plus on a de chances d’observer de nouveaux cas et plus il y aura d’hospitalisations, comme c’est le cas à Bruxelles. Mais peut-on malgré ces disparités régionales se prononcer sur une date de retour à la vie "normale" et voyons-nous finalement enfin le bout du tunnel de cette crise sanitaire ? "Tout dépend de ce qu’on appelle la fin de cette crise, note Jean Ruelle, virologue à l’UCLouvain et gestionnaire de la plateforme fédérale Covid. Si c’est la fin des mesures de restriction en Belgique, nous pouvons être très proches de la fin - en fonction de la volonté politique et du débat éthique abordé plus haut. La situation internationale n’est pas encore au même niveau et les restrictions dans d’autres pays pourraient durer plus longuement. Par contre, si c’est la fin de la circulation du virus, nous en sommes très loin, le virus étant installé partout dans le monde, sa circulation va continuer probablement pendant des décennies, mais avec beaucoup moins de dégâts grâce à l’immunité et d’éventuels futurs médicaments. Au plus il y aura de personnes vaccinées ou immunisées, au plus vite nous éviterons les cas graves et les décès."