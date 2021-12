La Belgique traverse actuellement la quatrième vague de Covid-19. Une situation qui s’est aggravée en l’espace de quinze jours et qui a contraint les autorités à prendre de nouvelles mesures pour freiner l’épidémie.

Mais avant de présenter les différentes recommandations, le gouvernement vise, à la suite des conseils des experts, les lieux considérés comme étant les plus à risque de s’infecter. "C’est une question primordiale depuis le début de l’épidémie et encore plus lors des différentes vagues, indique le virologue Steven Van Gucht. Et ce n’est pas du tout évident à trouver, on regarde quels types d’activités sont les plus à risques ainsi que leur spécificité. On voit si elles peuvent assurer une ventilation de qualité, les distances entre les gens et le port du masque. Il faut donc estimer à quel point les transmissions sont possibles et éliminer les endroits où elles sont les plus élevées, il n’y a parfois pas d’autre option que de fermer certains lieux."

