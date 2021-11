Si l'EMA lui donne son feu vert, ce sera le troisième vaccin - après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna- à pouvoir être utilisé dans l'UE pour un rappel chez les adultes. Il sera alors administré au moins deux mois après l'administration de la dose unique du Janssen de Johnson & Johnson.

"Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA va procéder à une évaluation accélérée des données soumises par la société qui commercialise le vaccin", a déclaré le régulateur européen, ajoutant qu'un résultat était "attendu dans les prochaines semaines".

Les données analysées par l'EMA, dont le siège est à Amsterdam, comprendront les résultats concernant plus de 14.000 adultes ayant reçu une deuxième dose du vaccin Janssen contre le Covid-19 ou un placebo, a expliqué cette agence.

L'EMA a au total approuvé le recours à quatre vaccins: ceux de Pfizer et de Moderna, qui reposent sur la technologie de l'ARN messager, et ceux d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui reposent sur la technologie du vecteur viral.