Découvert en octobre 2021, le variant Omicron s’est imposé presque partout dans le monde depuis. Et dans sa progression, de nombreux sous-lignages sont nés et circulent avec plus ou moins d’intensité selon le pays. À New York, deux virus appartenant à la sous-lignée BA.2 du variant Omicron circulent très largement pendant que le BA.4 et le BA.5 ont été découverts en Afrique du Sud. La famille Omicron fait donc de nombreux petits parmi lesquels les plus robustes font partie du sous-lignage BA.2. Mais comment expliquer ce phénomène ? "C’est assez normal, l’inverse serait même extraordinaire, assure le virologue Steven Van Gucht. U n virus, c’est comme le temps, il ne s’arrête jamais, il évolue tout le temps. Une souche mute et évolue dans différentes sous-lignées, c’était ce que l’on attend."

Désigné comme variant préoccupant par l’OMS, Omicron se propage de façon nettement plus rapide que les autres variants. Quand un virus circule activement et cause beaucoup d’infections, la probabilité qu’il mute augmente.