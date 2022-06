Dis-moi où tu vis, je te dirai si tu peux te faire soigner. Qu’on habite dans le Hainaut, à Bruxelles ou à Liège, l’accès aux soins conventionnés, c’est-à-dire tarifés selon des barèmes plafonnés et donc plus accessibles, varie en effet fortement. Si le lieu de vie entre évidemment en ligne de compte, l’âge et le niveau de vie sont également des facteurs prépondérants.

C’est ce qui ressort d’une enquête menée par Solidaris et l’observatoire belge des inégalités. Avant de mesurer ce phénomène, la mutuelle s’est d’abord intéressée à la diminution du conventionnement chez les dentistes, qui représente un obstacle financier croissant à l’accès aux soins dentaires.

