Cette étude clinique de phase 1, entend évaluer la sécurité et l'action sur l'organisme de l'anticorps XVR-011, administré par voie intraveineuse chez des sujets sains. Dans le cadre de cette analyse menée de manière séquentielle, trois doses progressives de cet anticorps seront testées sur trois groupes maximum de dix sujets adultes sains.

Dominique Tersago, directrice médicale d'ExeVir Bio, parle d'une "avancée majeure" pour l'entreprise. "Il a été récemment démontré que le XVR-011 neutralise le variant Delta, ainsi que tous les variants actuels de Covid-19 qui posent problème", ajoute-t-elle. "Nous sommes enthousiastes à l'idée d'amener en clinique un traitement unidose pour les patients atteints de coronavirus."

La molécule XVR-011 a été développée par des chercheurs du Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) de l'Université de Gand, pilotés par les professeurs Xavier Saelens et Nico Callewaert. L'anticorps concerné a été isolé à partir du sang du lama "Winter". Il a été observé, lors de tests en laboratoire, que la molécule protège les animaux de l'infection en se liant aux protéines "épineuses" du coronavirus.

La société biopharmaceutique internationale UCB, basée en Belgique, a participé à la conception et à l'optimisation des propriétés thérapeutiques du XVR-011, et a fabriqué à grande échelle l'anticorps destiné à l'essai clinique. Le travail de développement est à présent en phase d'évaluation par les pairs (peer review; NDLR) et a récemment été prépublié dans BioRxiv, l'archive de dépôt de prépublications consacrée aux sciences biologiques.