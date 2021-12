Après Delta et Omicron, l'année 2022 verra malheureusement l'apparition de nouveaux variants. Mais l'espoir reste de mise malgré tout.

On aurait aimé vous dire qu’à votre réveil – peut-être difficile – du 1er janvier 2022, le coronavirus n’était qu’un mauvais rêve. Que toutes les contraintes sanitaires ne sont plus que des souvenirs et que la vie peut reprendre son cours normal, sans aucune réserve. Mais cela relève malheureusement de l’utopie. 2022 sera encore et toujours marquée par le signe du coronavirus. Longtemps, en Belgique et dans le monde, le variant Delta fut celui qui engendre le plus grand nombre de contaminations. Mais le nouveau venu, Omicron, a perturbé son hégémonie avec une vitesse jamais vue. Si sa dangerosité semble, au pire, similaire à Delta (probablement moins), il ne fait plus guère de doute que ce variant est plus contagieux que son prédécesseur. Ce qui pourrait, en bout de chaînes, avoir des conséquences similaires sur l'hôpital.

En Belgique, à la date du 24 décembre, on estime qu’Omicron était ainsi responsable d’environ 40% des nouvelles infections. Plusieurs experts ont d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme et affirmé que ce variant en progression allait, très vite, devenir majoritaire. Mais concrètement, à quoi faut-il s’attendre en 2022 ?