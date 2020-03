Santé Dépistage du coronavirus : comment la Belgique s'organise pour augmenter ses capacités de tests Adrien de Marneffe

La Belgique réalise entre 1000 et 1500 tests de dépistages du coronavirus chaque jour alors que la capacité quotidienne des laboratoires, avec suffisamment de réactifs, serait de 5.000 à 10.000 . “Nous développons des techniques moins dépendantes de réactifs commerciaux et classiques. Il s’agit d’avoir recours à des techniques utilisées en biologie moléculaire", nous assure Emmanuel André, professeur et porte-parole interfédéral Covid-19. "On est en train de préparer l'activation de ce système.