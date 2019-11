Ils s’appellent Woolite et Django, n’ont qu’un an et demi et comptabilisent déjà plus de 70 amis, soit le nombre de patients qu’ils ont déjà pu aider depuis leur arrivée en janvier dernier au centre psychiatrique de Saint-Bernard à Manage.

Les deux nouveaux résidents sont très rapidement devenues les stars du vaste complexe boisé qui accueille plus de 300 patients souffrant de troubles psychologiques ou de maladies mentales, envoyés ou non par la justice après des mesures d’observation ou des décisions d’internement.

(...)