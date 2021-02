L'étude a été menée en Catalogne, entre le 17 mars et le 28 avril 2020. Les chercheurs se sont intéressés à plus de 300 patients atteints par le coronavirus, et plus précisément aux contacts entretenus par ces derniers. Près de 90% d'entre eux déclaraient avoir eu au moins un contact étroit avec une autre personne. Au total, les chercheurs ont pu identifier près de 753 contacts et 282 clusters.

Les chercheurs se sont également penchés sur la charge virale des patients : selon l'étude, plus la charge virale des patients est élevée, plus le risque de transmission est important. "Lorsqu'un patient présentant une charge virale élevée est identifié, la mise en œuvre de mesures renforcées de recherche des contacts et de quarantaine pourrait être cruciale pour réduire la transmission ultérieure", affirment les chercheurs.

Les résultats confirment également que c'est au sein des ménages que le risque d'infection semble le plus élevé. "Vraisemblablement à cause de la durée et l'intensité du contact", expliquent les chercheurs. Un autre facteur pourrait également jouer un rôle : l'âge. En effet, plus l'âge de la personne qui entre en contact avec le patient est élevé, plus le risque d'infection est grand.

Contrairement à ce que plusieurs études avaient démontré jusqu'ici, les chercheurs n'ont découvert aucun lien entre la présence de toux et le risque d'infection. Ils restent cependant prudents, et précisent que "l'absence de toux ne signifie pas qu'il n'y a pas de possibilité d'infection, surtout si la charge virale est élevée".

Modification de la période d'incubation

Les recherches des scientifiques ont également permis de révéler que le risque de développer les symptômes du covid-19 était plus important lorsqu'une charge virale importante était détectée dans les frottis.

En cas de charge virale élevée, la période d'incubation serait également plus courte., expliquent les chercheurs.