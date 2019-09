" On a tendance à l’oublier, mais le goûter est l’un des quatre repas essentiels de la journée " , déclare Mélissa Moretti, diététicienne pour enfants et adultes à Uccle. Au retour de l’école, après des journées bien occupées à travailler et s’amuser avec leurs camarades, les enfants ont besoin de reprendre des forces. Le goûter est alors le bienvenu. À une condition : il doit être équilibré.

(...)