Des essais sont en cours aux États-Unis, aux Pays-Bas et en France, et pourraient prochainement l’être chez nous.

C’est un nouvel espoir dans la lutte contre la pandémie : injecter aux malades le plasma de patients ayant surmonté la maladie, qui contient des anticorps potentiellement bénéfiques. Deux malades sud-coréens âgés, atteints par le coronavirus, se sont remis d’une sévère pneumonie après avoir été traités grâce au plasma de patients guéris de la maladie.

La thérapie au plasma pourrait constituer "un traitement alternatif pour les patients en état critique qui ne réagissent pas favorablement aux médicaments antiviraux", a indiqué Choi Jun-yong, médecin-chercheur de l’hôpital Severance de Séoul, où les deux malades sont soignés. Mais des essais cliniques à grande échelle sont nécessaires pour démontrer son efficacité. Par ailleurs, la thérapie au plasma a déjà montré son efficacité, lors d’essais à petite échelle, contre d’autres maladies infectieuses, comme Ebola ou le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère).

Si la thérapie est prometteuse, et qu’elle a déjà prouvé son utilité contre d’autres virus, les scientifiques restent prudents. Des essais sont donc en cours aux États-Unis, aux Pays-Bas et en France, et pourraient bientôt l’être chez nous.

Certains hôpitaux belges entameront donc prochainement des essais cliniques consistant à transfuser du plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus vers des patients infectés. La Croix-Rouge de Belgique sera en charge de la collecte de plasma qui devrait débuter la semaine prochaine, a confirmé mercredi Thomas Paulus, porte-parole du service du sang de l’organisation. Un protocole doit être mis en place d’ici la fin de semaine pour encadrer l’étude de cette méthode. Les hôpitaux sélectionneront les donneurs guéris et la Croix-Rouge de Belgique se chargera de la collecte du plasma. Les prélèvements devraient commencer la semaine prochaine. Cette approche thérapeutique "existe en médecine depuis plusieurs décennies et elle a montré une certaine efficacité dans certains cas", a expliqué mercredi Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19.