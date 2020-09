Le port du masque risque malheureusement d’être encore d’actualité pendant de longs mois. Minimum jusqu’à la découverte d’un vaccin et son administration à une quantité suffisante de personnes pour que la propagation du virus soit stoppée. Les usines de fabrication de masques jetables tournent à plein régime et si, durant le confinement, il était quasiment impossible de dénicher des masques, l’approvisionnement est aujourd’hui normalisé. Mais les prix n’ont pas pour autant chuté chez nous. En France, en revanche, deux distributeurs (Intermarché et Netto) ont décidé de vendre les masques à prix coûtant, soit 9,95 € la boîte de 50 pièces.

(...)