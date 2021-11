Les chiffres de l’évolution du coronavirus continuent de se montrent inquiétants. Le nombre d’admissions à l’hôpital est aujourd’hui supérieur au pic de la troisième vague et la tendance est toujours à la hausse.

Cette nouvelle situation a fait réagir Emmanuel André sur Twitter. "En Belgique, les indicateurs restent au rouge, tant en ce qui concerne l'accélération du nombre d'infections que du nombre d'hospitalisations. Ceci dans un contexte où les différents piliers de notre système de soins émettent des signaux d'alarme (première ligne, labos & tracing). Nous atteignons donc les limites de ce que notre système de soins, tant dans ses aspects préventifs que curatifs, arrive à encaisser. On peut encore pousser tout ce système dans ses derniers retranchements. Mais on empiètera alors sur la qualité du travail et des soins", explique le virologue sur Twitter.

Pour lui, "des mesures supplémentaires seront donc nécessaires. Et celles-ci vont encore davantage radicaliser ceux qui s'opposent aux mesures actuelles, car elles sont insuffisantes. On arrive dans des temps difficiles. Où l'on doit continuer à faire société. L'hiver sera long. Notre lassitude et nos doutes nous rendront encore plus réceptifs aux vendeurs de rêves et complotistes en tous genres. Mais on y arrivera. Ensemble", conclut-il.