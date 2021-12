Des scientifiques britanniques ont indiqué ce mercredi avoir découvert une version "furtive" du variant Omicron plus difficile à tracer car il ne serait pas possible de la différencier des autres variants avec un test PCR. En effet, elle possèderait de nombreuses mutations en commun avec l'Omicron standard, mais il lui manquerait un changement génétique particulier qui permet aux tests PCR de la détecter comme Omicron, rapporte The Guardian.

Interrogé par nos confrères de Het laatste nieuws, Steven Van Gucht se montre rassurant. "Il s'agit d'une variante d'une variante dans laquelle un morceau de matériel génétique est manquant. Le test PCR sera toujours positif, mais on ne peut pas déterminer immédiatement de quelle variante il s'agit."

Au contraire, l'omicron standard est directement reperé avec un test PCR. "L'Omicron standard peut donc être reconnu assez rapidement et l'on peut ainsi déjà faire une présélection. Avec la version 'furtive', cette présélection n'est pas possible", explique le virologue qui précise qu'elle sera tout de même bien détectée.

Jusqu'à présent, sept échantillons provenant d'Afrique du Sud, d'Australie et du Canada se sont révélés positifs à cette version "furtive". Les scientifiques préviennent dans le journal anglais qu'il est trop tôt pour savoir si cette nouvelle forme d'omicron se propagera de la même manière que la variante standard, mais anticipent que la version « furtive » est génétiquement différente et peut donc se comporter différemment.