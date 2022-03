Peau sèche, peau déshydratée, zone T plus grasse, picotements et rougeurs en hiver, peau qui brille en été… Bref : la peau de notre visage nécessite des soins quotidiens mais souvent, on n’adapte pas vraiment sa routine jour et nuit à ses besoins du moment. "Simplement parce qu’on n’y fait pas vraiment attention", estime Aline Légipont, pharmacienne titulaire chez Newpharma, l’un des acteurs majeurs et belges de la pharmacie en ligne, basé à Liège et actif dans six pays.