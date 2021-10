Les symptômes que ressentent la plupart de ces personnes vont de plaintes légères à des douleurs, un épuisement extrême, des problèmes de mémoire, des troubles du système nerveux ou des dommages aux organes.

Plus de dix pour cent des personnes qui ont été diagnostiquées atteintes du Covid en sont toujours affectées six mois plus tard. "Si on part du chiffre du nombre d'infections que le professeur Molenberghs (Geert Molenberghs, biostatisticien à l'UHasselt et à la KU Leuven, ndlr) a calculé, cela correspond à 300.000 à 350.000 Belges qui souffrent de post-covid", selon l'association.

Plus d'une vingtaine d'organisations de patients issues de 17 pays européens se sont unies lundi dans un nouveau réseau. "Nous voulons unir nos forces : partager notre expertise et mieux collaborer", explique Ann Li.