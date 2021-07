L'administration de deux doses de vaccin est indispensable pour protéger contre le variant Delta du coronavirus, a déclaré le régulateur européen mercredi, appelant les États membres de l'Union européenne à accélérer leur programme de vaccination. "Des données préliminaires suggèrent que les deux doses de vaccin contre le Covid-19 (...) sont nécessaires pour fournir une protection adéquate contre le variant Delta", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué.

"Le respect du programme de vaccination recommandé est indispensable pour bénéficier du plus haut niveau de protection", a ajouté l'EMA.

Le variant Delta du coronavirus représentera 90% des cas de Covid-19 d'ici la fin du mois d'août, a estimé dans un communiqué le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Or, selon l'ECDC, dans plus de dix pays de l'Union européenne, près de 30 % ou plus des personnes de plus de 80 ans n'ont pas encore terminé le programme de vaccination recommandé.

"Il est essentiel que les pays accélèrent leur programme de vaccination, y compris l'administration de deuxièmes doses lorsque recommandé, ainsi que de combler les lacunes et de freiner les opportunités d'émergence de variants aussi vite que possible", a souligné l'EMA.

Le régulateur européen recommande l'administration deux doses pour les vaccins Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) et Vaxzevria (AstraZeneca).