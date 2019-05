Le tabac n’est pas une fatalité. Pour certains pourtant, cette phrase n’a rien d’évident, tant ils ont réussi à décrocher pour replonger des semaines, des mois, voire des années après. Une rechute qui doit tout à la dépendance à la cigarette qui n’est pas unique mais triple (voir par ailleurs) : si les 22 % de fumeurs belges ont tellement de mal à se départir de cette addiction c’est parce qu’elle est triple ! "Il y a trois types de dépendance face au tabac : d’abord une dépendance physique. Dans une cigarette, on compte environ 5 000 substances toxiques mais la substance addictive, c’est la nicotine. C’est cette drogue qui produit le syndrome de sevrage quand on arrête de fumer", explique le professeur Sophie Gohy, pneumologue et tabacologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc (UC Louvain).

(...)