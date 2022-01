Cette année, Tournée minérale signe sa 6e édition. Et celle-ci revêt une dimension peut-être encore plus importante avec l’augmentation des chiffres de la consommation et de la dépendance à l’alcool à la suite de la crise du Covid.

Pour Martin de Duve, directeur d’Univers santé et alcoologue, Tournée minérale "est un défi très attendu par de nombreuses personnes, et une manière de permettre à certains d’évaluer leur relation à l’alcool". Afin de s’y préparer, puisque le défi commence dans 10 jours, le mardi 1er février, voici 10 astuces et conseils à intégrer peu à peu.

1. Comprendre pourquoi on le fait. Si on a décidé de s’y mettre, c’est que l’on sent que l’on a un rapport pas si innocent à l’alcool. Pensez-y.

2. Favoriser l’effet de groupe. C’est plus motivant et on peut se soutenir l’un l’autre.

3. S’informer par l’exemple : "Après le tournant de la 5e édition l’an passé (qui a vu passer le flambeau de la Fondation contre le cancer à l’ASBL Univers santé), nous revenons cette année avec l’envie de mettre l’accent sur le vécu des participants et les nombreux bienfaits qu’ils retirent de leur participation."

4. Changer de livre de chevet. Et se procurer Alcool : ce qu’on ne vous a jamais dit de Thomas Orban, un livre qui permet de prendre conscience de nos croyances, de nos limites par rapport aux boissons alcoolisées. On peut aussi lire Jour zéro de Stéphanie Braquehais, journaliste qui chronique plus de 400 jours d’abstinence.

5. Adopter des petits mantras : "Une vie sans alcool, c’est sortir de la petite boîte et s’envoler très loin", dixit Stéphanie Braquehais.

6. Bouger. Changer ses habitudes, c’est la clé ! Rentrer chez soi et reprendre sa routine (cuisiner en buvant du vin, boire une bière devant la télé…) mais sans un verre, cela va être plus dur que si l’on change son train-train, qu’on se bouge et qu’on occupe sa tête autrement (écouter des podcasts en cuisinant ?).

7. Éprouver une nouvelle sociabilité. Même si, au début, mieux vaut éviter restos et rendez-vous au café, mieux vaut reprendre rapidement une activité sociale. Il n’y a pas que l’alcool qui procure de la sociabilité et vous pourrez vous placer en observateur…

8. Ne pas céder devant la déception des uns, les moqueries des autres car l’abstinence ne laisse personne indifférent : prenez le lead et renvoyez-leur la balle, mine de rien.

9. Trouver "la" boisson. Avant le 1er février, essayez des apéritifs sans alcool, différents sodas ou simplement l’eau infusée par exemple. Mais trouvez ce qui vous procure du plaisir.

10. S’abonner aux réseaux sociaux de Tournée minérale, regarder le site, s’abonner à la newsletter