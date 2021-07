"Il y aura une nouvelle vague dans la région européenne, sauf si nous restons disciplinés", a affirmé le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge lors d'un point presse en ligne.

Selon l'organisation onusienne, la semaine dernière, le nombre de cas a augmenté de 10% dans la région Europe, qui compte 53 territoires, "en raison de l'augmentation des brassages, des voyages, des rassemblements et de l'assouplissement des restrictions sociales".

"Cette évolution s'inscrit dans le contexte d'une situation qui évolue rapidement, d'un nouveau variant préoccupant - le variant Delta - et dans une région où, malgré les efforts considérables des États membres, des millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées", a alerté Hans Kluge.

Le variant Delta du coronavirus, particulièrement contagieux, devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union européenne d'ici fin août, avait estimé la semaine dernière le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

L'OMS Europe s'attend à ce qu'il devienne "dominant" d'ici août sur le Vieux continent, a-t-elle affirmé jeudi.

Ce variant, repéré initialement en Inde, est 40 à 60% plus transmissible que l'Alpha selon l'agence sanitaire.

En laboratoire ou en vie réelle, les études convergent sur un point: recevoir une seule dose de vaccin n'apporte qu'une protection limitée contre le variant Delta.

En août, la région Europe de l'OMS, "ne sera pas totalement vaccinée (63 % des personnes attendent toujours leur premier vaccin) ... et sera encore majoritairement exempte de restrictions, avec une augmentation des voyages et des rassemblements", a déclaré jeudi l'OMS.

L'OMS appelle à un meilleur suivi des spectateurs de l'Euro

Les villes-hôtes des derniers matches de l'Euro de football doivent assurer un meilleur suivi de la circulation des spectateurs, y compris avant leur arrivée et après leur départ du stade, a également recommandé jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous avons besoin de regarder bien au-delà des stades eux-mêmes", a souligné lors d'un point-presse Catherine Smallwood, une responsable de la branche européenne de l'OMS, interrogée sur les recommandations face à la hausse des cas à Londres et Saint-Pétersbourg. La capitale britannique doit accueillir les demi-finales et la finale du tournoi la semaine prochaine, la deuxième ville russe sera le théâtre vendredi du quart de finale entre la Suisse et l'Espagne.