En Belgique, depuis 2017, un homme ayant des relations sexuelles avec un autre homme (appelé dans le domaine médical HSH) ne peut faire don de son sang sans avoir observé une période d’abstinence de 12 mois (contrairement aux autres donneurs où il faut seulement être avec le même partenaire sexuel depuis 4 mois).

Cette restriction, pourtant levée dans de nombreux autres pays tels que la France, l’Espagne ou encore le Portugal, n’est pas encore d’actualité en Belgique, mais cela ne saurait tarder.

En effet, une proposition de loi visant à réduire le délai d’abstinence pour les hommes homosexuels avait été déposée en janvier 2022 par le PS. Elle a été débattue ce mardi 26 avril au Parlement et elle y sera votée la semaine prochaine.

Si les votes se font en faveur de cette proposition de loi, le délai d’abstinence serait réduit à quatre mois contre douze précédemment. "Le groupe politique Ecolo-Groen est enthousiaste face à cette proposition de loi, nous indique Simon Moutquin, député au Parlement, c’est un premier pas vers la fin de la discrimination envers les HSH. Cependant, les avancées dans les autres pays comme la France ou le Royaume-Uni ainsi que les données scientifiques les plus récentes nous permettent d’aller plus loin et de supprimer totalement ce critère d’abstinence sexuelle. Une vingtaine de pays ont une législation plus progressiste que nous et en phase avec les données scientifiques !", explique le député.

Cette proposition de loi vise en effet à basculer vers une analyse individualisée du risque du donneur plutôt que son orientation sexuelle : "Cela passe notamment par un formulaire de pré-don, par une meilleure sensibilisation et responsabilisation des donneurs, souligne le membre du Parlement, ainsi que par l’amélioration des techniques de dépistage."

En effet, c’est pour ces raisons que le député Simon Moutquin avec son parti Ecolo-Groen a déposé une nouvelle proposition de loi visant à supprimer totalement ce critère discriminant dès 2024. "Ce changement, nous dit-il, est une étape clé pour continuer à construire une société sans discrimination, une société respectueuse de l’orientation sexuelle de chacun, et où tout le monde peut exercer sa citoyenneté et exprimer sa solidarité sans limite !"