"De manière générale, les gens consultent de plus en plus pour des troubles fonctionnels, et donc pour des causes d’inconfort abdominal. Avant, on osait moins en parler", affirme le docteur Ariane Gerkens, gastro-entérologue à l’aune des plaintes de ses patients. Alors que nous attendent les agapes des fêtes, la préoccupation de la digestion constitue aujourd’hui un véritable enjeu pour la santé.

(...)