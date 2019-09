Parmi les quatre cancers les plus dévastateurs en Belgique (chez l'homme), arrivent dans l'ordre celui concernant la prostate, les poumons, le colon et enfin celui du cou et de la tête, encore trop méconnu du grand public, selon les spécialistes. Pourtant, ce type de cancer (touchant la cavité orale, le larynx, le pharynx, le nez-sinus, et les glandes salivaires) comptent 600.000 nouveaux cas chaque année dans le monde. Pris séparément, ils sont rares, mais lorsque tous les sites atteints sont cumulés, il s’agit du sixième cancer le plus fréquent.

Afin d'améliorer la sensibilisation auprès des patients, (...)